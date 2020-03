Parcheggio della Stazione chiuso dal 30 Marzo

Il gestore del parcheggio Stazione, che come ricorderete ha riaperto di recente anche il Piano -2 , evidenzia, per l’emergenza sanitaria in atto COVID 19, un quasi azzeramento dei flussi di auto, pertanto dichiara la chiusura totale del parcheggio per il tempo dell’emergenza da lunedì 30 marzo 2020. Con successiva comunicazione verrà confermata la data di riapertura, che ci si augura possa essere vicina.

Al momento gli utenti occasionali a rotazione e alcuni dipendenti FS potranno utilizzare le righe blu nell’immediato perimetro della stazione, concordando con LINE Servizi per la mobilità il trasferimento del godimento degli abbonamenti.

Rincresciuti per la situazione creatasi, che sta sconvolgendo le nostre vite, cerchiamo di attenerci il più possibile a alle ultime disposizioni diramate dal Governo.