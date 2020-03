Il vescovo Solmi su Tv2000

Il vescovo monsignor Enrico Solmi questa mattina è stato intervistato dalla trasmissione di Tv2000 “Bel tempo si spera”. Il presule, in collegamento Skype dal vescovado, ha descritto la situazione che si sta vivendo a Parma in queste ore. Tra le altre cose ha presentato la “Preghiera del Morente” che, con un crocifisso, è in distribuzione all’ospedale di Parma, con l’obiettivo anche di portare medici e infermieri ad essere “Apostoli del Vangelo” vista l’impossibilità, per i cappellani, di entrare nei reparti covid.