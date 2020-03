Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 22/03/2020 - lo sportello riservato al pubblico dell’Ufficio Abbonamenti della Gazzetta di Parma, in via Mantova 68, rimarrà chiuso fino a Venerdì 3 Aprile compreso. L’indirizzo di posta elettronica abbonamenti@gazzettadiparma.it e il numero verde 800 654595 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00) sono a vostra disposizione per rinnovi e attivazioni di abbonamenti, sia cartacei che digitali.

