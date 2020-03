Prevenzione dei contagi, domenica solo 5 linee di bus in servizio. E niente corse notturne

Con riferimento alla situazione di emergenza sanitaria in atto ed in particolare ai DPCM e alle Ordinanze e direttive regionali per il contenimento del contagio da COVID-19, Tep informa che domenica 29 marzo il servizio urbano sarà effettuato con la presenza di sole 5 linee con frequenza festiva.

Le linee individuate sono le seguenti:

Linea urbana n. 2

Linea urbana n. 3

Linea urbana n. 5

Linea urbana n. 7



Linea urbana n. 8

Il servizio osserverà gli orari normalmente in vigore nei giorni festivi e terminerà alle ore 20,00 circa.

Il servizio notturno NON VERRA’ EFFETTUATO