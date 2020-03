'Parma vicina ai noi Saveriani'

Questa lettera è stata inviata alla città dai Saveriani di Parma. I missionari, attraverso la Gazzetta, vogliono ringraziare tutti quelli, e sono stati davvero tanti, che in questi giorni drammatici, in cui i Saveriani hanno perso quindici confratelli, hanno fatto sentire alla casa madre di viale San Martino la loro vicinanza.

In questo tempo di coronavirus, i Missionari Saveriani, benché segnati dalla morte di tanti confratelli, hanno sperimentato come è possibile essere lontani e insieme presenti. Tanti sono stati presenti e ci hanno circondato di attenzioni e di molto affetto: la telefonata quotidiana, attenta e disponibile di monsignor Enrico Solmi, nostro vescovo e successore di san Guido Conforti; ogni mattina sono arrivati davanti alla nostra porta i giornali; vari, a volte anonimi, hanno fornito flaconi di disinfettanti, mascherine e guanti. Medici e altri amici ci hanno seguito e permesso, con l’aiuto concreto, di «andare avanti».

Non meno importanti sono stati i tantissimi WhatsApp, e-mail e telefonate di incoraggiamento e appoggio, da amici di vecchia data ma anche da sconosciuti, che stanno a dimostrare l’Amore di sempre verso noi Missionari Saveriani. Siamo certi che non è mancata la preghiera di tanti. Davvero siamo rimasti rincuorati davanti a questa rete di grande affetto nei nostri confronti, il che ci ha permesso di superare un periodo così duro. Altri hanno cercato di veicolare esigenze burocratiche ed organizzative presso le istanze superiori, ai quali va la nostra preghiera in una situazione di così difficile gestione. In un tempo segnato dalla malattia, dalla fragilità e dalla morte scorga dal nostro cuore di Saveriani presenti a Parma e di comunità tutta un grazie avendo sperimentato questo amore della città, che ci ha sempre considerato una parte del suo corpo sociale-culturale-religioso.

Questa nostra sofferenza e dolore che tanti di Parma stanno vivendo, è parte di un dolore che in questo momento coinvolge tutti e ci pone tutti protesi verso un ripartire che certamente arriverà.

Che il Signore possa ricambiare del bene fatto, con mille benedizioni, a ciascuno di voi, alle vostre famiglie e alla città in mezzo a tanta sofferenza che l’oggi ci sta riservando.