Addio a Marcello Zatti, stimato notaio e amico sincero

Profondo cordoglio ha suscitato in città e nel mondo del notariato l'immatura scomparsa, del trentanovenne notaio Marcello Zatti, titolare dell'omonimo studio di via Langhirano. Chi ha avuto modo di conoscerlo, stimarlo e volergli bene (e sono stati tanti) lo ricorda come una persona solare, onesta, disponibile che, come hanno sottolineato gli amici con i quali condivideva la passione per il tennis, «ha perso questa partita ma rimarrà un campione che porteremo sempre nel cuore». Appassionato della natura e della storia, Marcello ha lasciato un vuoto tra gli amici e i goliardi del Ducato di Parma e di quello di Lunigiana e Versilia che ne hanno sottolineato le straordinarie doti umane e la contagiosa simpatia. «Un collega giovane, intraprendente, con tantissima voglia di fare - osserva il presidente del consiglio notarile di Parma Giulio Almansi - che aveva due grandi valori: il lavoro e la famiglia». Marcello, che era legatissimo alla famiglia, alla moglie Rita, agli adorati figli Leonardo e Gianluca e ai genitori Paolo e Barbara, è stato ricordato con commozione anche dagli ex compagni di classe del liceo San Benedetto. «Abbiamo condiviso insieme tanti momenti - hanno scritto -, sia divertenti sia impegnativi, sui banchi di scuola, aspettando con trepidazione l’interrogazione della Cardinali o di don Renato; in fila alla mensa; nei crocchi in cortile e nelle partite a calcetto nella sala verde; in palestra, dove guidavi con grande tenacia la squadra di pallavolo di Franco, e poi fuori dalla scuola, nelle cene e nei ritrovi spensierati dei fine settimana. Il tuo impegno nelle cose della vita quotidiana ci colpiva e la tua autoironia ci rallegrava; ogni volta riuscivi a stupirci con il tuo modo sereno e combattivo, caparbio e imperturbabile, forte ed insieme fragile, serissimo e al tempo stesso ironico e gioviale di affrontare la vita. Poi, la scuola è finita; le nostre vie si sono divise, ognuno di noi ha preso la sua strada, il gruppo precedentemente unito, pur nelle differenze, si è diviso in varie compagnie; poi è arrivato il momento della laurea, del lavoro, e per alcuni di noi, tra cui tu – sempre tra i primi a tracciare la strada – di mettere su famiglia. E allora la vita ha cominciato ad apparirci in modo diverso, ci siamo accorti che era arrivato il momento di ritrovarci tutti insieme per rivederci, parlarci, confrontarci, ciascuno a partire dal singolare percorso intrapreso ma tutti memori delle nostre comuni radici, che ora dopo tanti anni vediamo da una prospettiva diversa ma che sono e saranno per sempre una parte di noi. Un pezzo di noi, di cui fai e farai parte, per sempre, anche tu. Grazie, Marcello, per tutto quello che ci hai donato. Vola libero adesso e – ti preghiamo – da dove sei veglia sui tuoi bambini, su tua moglie, sui tuoi cari e anche su di noi». Lo. Sar.

