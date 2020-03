Appello delle associazioni: 'Aiutiamo cani e gatti degli ammalati'

L’emergenza sanitaria ha colpito duramente anche le associazioni che si occupano di animali abbandonati: prima togliendo loro la possibilità di raccogliere fondi attraverso i banchetti settimanali o le iniziative legate alle prossime festività pasquali; poi aggiungendo un carico di lavoro inatteso per seguire e gestire gli animali di chi è stato improvvisamente costretto ad un ricovero ospedaliero o è deceduto senza avere nessuno che potesse occuparsi dei suoi animali. Cani, gatti, coniglietti e uccellini che devono essere comunque nutriti, quando rimangono nella loro casa, o prelevati e messi al sicuro in attesa di trovare per loro una nuova famiglia. Tra questi, c’è anche un bel gattone, anziano e ormai quasi cieco, che condivideva la sua vita con un’anziana parmigiana ricoverata nei giorni scorsi. A ricordarsi di lui è stata la sorella della donna, che ha subito cercato aiuto per il micio telefonando persino al centralino della Gazzetta di Parma.

Ad accorrere in suo soccorso è stata l’Enpa, che ora lo sta accudendo nella speranza di potergli trovare presto una nuova casa. Ma a quasi un mese dall’inizio dell’emergenza gli «ospiti» cominciano ad essere tanti e non è più possibile per i soli volontari accudirli tutti.

L’appello è quindi rivolto a tutte le persone che vogliono rendersi disponibili ad aiutare chi ha un animale a non affrontare il ricovero ospedaliero con il «peso» di aver abbandonato solo in casa il cane, gatto o coniglietto.

ANIMALI NON CONTAGIOSI

«Il Covid-19, è utile ripeterlo, non riguarda gli animali, che non possono essere veicolo di contagio, ma destabilizza anche la loro vita – sottolinea Lella Gialdi, presidente della sezione Enpa di Parma -. Le richieste di aiuto in questo periodo sono tante, oltre le nostre forze. Potete darci la vostra disponibilità scrivendo ad adozioni@enpaparma.it, oppure telefonando al numero 0521/1716793 il mercoledì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13, o inviando un messaggio whatsapp numero 349/7829351». Nel frattempo anche la regione Emilia Romagna ha stilato le linee guida per la gestione di questo aspetto dell’emergenza, con un’attenzione particolare rivolta alle passeggiate dei cani di chi è ricoverato in ospedale o è in quarantena e che potranno rientrare nelle attività coordinate in ogni comune dai centri operativi o dall’ufficio Diritti animali.

L'APPELLO PER LA CUSTODIA

«Cogliamo l’occasione per invitare tutti ad allargare il loro sguardo anche a chi vive accanto a loro – aggiunge Annamaria Mulazzi, presidente di Club amici miei -. Chi viene ricoverato improvvisamente e non ha nessuno a cui lasciare in custodia il proprio animale, potrà sicuramente avere un po’ di serenità sapendo che qualcuno è disposto ad accogliere in famiglia il suo piccolo amico fino al suo ritorno a casa».