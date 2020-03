Via agli aiuti alimentari: più di 1 milione a Parma. Ecco le cifre comune per comune

E’ stata firmata ieri sera dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. Il testo finale conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore a 600 euro. L’80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e il reddito medio nazionale. Spetterà ai sindaci fronteggiare l’emergenza Coronavirus distribuendo buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o comprando e distribuENDO direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità.

La cifra stanziata per Parma complessivamente è di 1.037.688,41 euro (che comprende la quota in base alla popolazione più un 20% stabilito dalla differenza tra reddito pro capite e reddito medio nazionale).

Ecco quanto è stato stanziato per gli altri Comuni del Parmense (in euro):

Albareto 13.269,26

Bardi 13.472,94

Bedonia 21.303,38

Berceto 10.550,11

Bore 3.700,58

Borgotaro 37.128,57

Busseto 36.639,11

Calestano 11.228,71

Collecchio 78.017,82

Colorno 48.265,44

Compiano 7.590,74

Corniglio 9.765,48

Felino 47.623,95

Fidenza 143.359,59

Fontanellato 37.434,34

Fontevivo 29.906,12

Fornovo 31.846,50

Langhirano 55.581,60

Lesignano 26.794,10

Medesano 57.702,22

Monchio Delle Corti 4.665,38

Montechiarugolo 58.868,57

Neviano degli Arduini 19.085,63

Noceto 69.095,28

Palanzano 5.826,42

Pellegrino 6.493,01

Polesine Zibello 16.978,05

Roccabianca 15.826,11

Sala Baganza 30.107,58

Salsomaggiore 1 04.684,68

San Secondo 30.425,68

Sissa Trecasali 41.596,07

Solignano 9.240,63

Soragna 25.664,87

Sorbolo Mezzani 67.796,40

Terenzo 6.356,58

Tizzano 11.720,16

Tornolo 5.584,57

Torrile 40.763,73

Traversetolo 50.566,32

Valmozzola 2.961,50

Varano Melegari 13.916,61

Varsi 6.282,35

In Italia Quindici milioni a Roma, 7,6 a Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 milioni a Palermo, 4,6 a Torino, 3 milioni a Genova. Fino ai micro-stanziamenti da 600 euro a testa per una quarantina di piccolissimi Comuni. Così vengono ripartiti i 400 milioni di euro. Su base regionale è la Lombardia a ricevere la quota maggiore di risorse, 55 milioni; alla Campania vanno 50 milioni; alla Sicilia 43,4 mln; al Lazio 36 mln; alla Puglia 33 mln; al Veneto 27,4 mln; all’Emilia Romagna 24,2 mln.

Al Comune più piccolo d’Italia con i suoi 33 abitanti, Morterone, in provincia di Lecco, 600 euro. A Zerba (Piacenza), paesino che in base ai dati Istat è popolato da persone anziane, vanno 600 euro. A Castel Volturno, in Campania, 276mila euro.

Scorrendo tra le mete turistiche più ricercate, emerge che Cortina potrà distribuire buoni spesa e generi alimentari per 30,600 euro, Capri per 37,800 euro, Taormina per 73mila euro; Arzachena, sotto il cui comune ricade Porto Cervo, per 100mila euro; Portofino per 2000 euro.