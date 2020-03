Stava lottando da giorni, prima all'ospedale di Vaio, poi da ultimo al Maggiore. Ma nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia che familiari e colleghi non avrebbero mai voluto ascoltare: Giorgio Gardini, ispettore anti-incendi dei vigili del fuoco del Comando di Parma, non ce l'ha fatta. Aveva 58 anni e per tantissimi anni era stato caposquadra al distaccamento di Fidenza. Sempre pronto ad aiutare, sempre pronto al sorriso.