50 nuovi positivi a Parma con 25 morti. Calano i servizi di ambulanza in città: 75

13.531 positivi in Regione, 412 in più. 50 sono a Parma ("Circa 50 per provincia - spiega Sergio Venturi nel consueto report su facebook - se confermato diventa un decremento significativo. Ma nessuno si illuda"). 95 i decessi in Emilia Romagna, 95 in più rispetto a ieri. 25 i decessi in più a Parma. Degli oltre 13 mila positivi, circa seimila sono a casa (170 in più) e 351 in terapia intensiva (+18). 86 le guarigioni in più (1227 in totale), ma "influiscono i due tamponi da fare. E il nuovo servizio "drive through" (tamponi veloci) velocizzerà tutto". 75 i servizi di ambulanza a Parna, il picco si è avuto il 16 marzo con 172. "Le misure di contenimento stanno dando i loro effetti, dobbiamo volgere le attenzioni agli ammalati a casa e nelle case di riposo", ha spiegato Venturi.

Si conferma il calo degli accessi al triage del pronto soccorso del Maggiore per i pazienti con sintomi da covid 19, emerso nel fine settimana. “Le misure intraprese a livello generale – spiega Francesco Scioscioli, direttore del Pronto soccorso e Medicina d’urgenza dell’Ospedale di Parma – iniziano a farsi sentire, ma è importante non abbassare la guardia” (Guarda il video).

Anche a Parma il tampone veloce: il "drive through"

A Parma è partita la modalità drive through per l'esecuzione dei tamponi per i sintomatici lievi e gli asintomatici l’esecuzione del tampone, in maniera veloce e sicura, sulla persona a bordo della propria automobile - affianca l’attività dei tamponi a domicilio). Le persone vengono chiamate dall’Azienda e, con la propria auto, si recano nella sede del Dipartimento di sanità pubblica a Parma, dove è stata installata la tenda, e alle due postazioni presenti all'Ospedale di Vaio a Fidenza (tenda) e all’Ospedale di Borgotaro, dove viene utilizzata l'ex-camera calda del Punto di primo intervento ora chiuso temporaneamente.

(Grafici EFREE)

I dati

Sono 13.531 i casi di positività al Coronavirus in Regione, 412 in più di ieri. 50.990 i test refertati, 1.551 in più rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.

Complessivamente, sono 5.896 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in più rispetto a ieri); relativamente contenuto – come si sta verificando negli ultimi giorni – l’aumento di quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 351, 18 in più rispetto a ieri. I decessi sono purtroppo passati da 1.443 a 1.538: 95, quindi, quelli nuovi, di cui 69 uomini e 26 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.227 (86 in più rispetto a ieri), 926 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 301 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 21 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 14 in quella di Modena, 16 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, 4 in quella di Rimini, 1 decesso si riferisce a un residente fuori regione. Pertanto, nessun nuovo decesso si registra nel territorio imolese, nella provincia di Ferrara né in quella di Forlì-Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.516 (41 in più rispetto a ieri), Parma 1.859 (50 in più), Reggio Emilia 2.208 (62 in più), Modena 2.137 (43 in più), Bologna 1.619 (115 in più), Imola 253 (14 in più), Ferrara 306 (6 in più), Ravenna 568 (15 in più), Forlì-Cesena 683 (di cui 343 a Forlì, 25 in più rispetto a ieri, e 340 a Cesena, 16 in più), Rimini 1.382 (25 in più).