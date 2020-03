Fondi per gli aiuti alimentari: ecco cosa arriva nel Parmense, Comune per Comune

E' stata firmata ieri sera dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per distribuire aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. Il testo finale conferma che il contributo per ciascun comune non possa essere inferiore a 600 euro. L’80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e il reddito medio nazionale. I Comuni chiedono di più, mentre il ministro Patuanelli replica: «E' solo il primo pezzo».

Ecco lo stanziamento Comune per Comune

ALBARETO 13.269,26

BARDI 13.472,94

BEDONIA 21.303,38

BERCETO 10.550,11

BORE 3.700,58

BORGO VAL DI TARO 37.128,57

BUSSETO 36.639,11

CALESTANO 11.228,71

COLLECCHIO 78.017,82

COLORNO 48.265,44

COMPIANO 7.590,74

CORNIGLIO 9.765,48

FELINO 47.623,95

FIDENZA 1 43.359,59

FONTANELLATO 37.434,34

FONTEVIVO 29.906,12

FORNOVO DI TARO 31.846,50

LANGHIRANO 55.581,60

LESIGNANO DE' BAGNI 26.794,10

MEDESANO 57.702,22

MONCHIO DELLE CORTI 4.665,38

MONTECHIARUGOLO 58.868,57

NEVIANO DEGLI ARDUINI 19.085,63

NOCETO 69.095,28

PALANZANO 5.826,42

PARMA 1 .037.688,41

PELLEGRINO PARMENSE 6.493,01

POLESINE ZIBELLO 16.978,05

ROCCABIANCA 15.826,11

SALA BAGANZA 30.107,58

SALSOMAGGIORE TERME 104.684,68

SAN SECONDO PARMENSE 30.425,68

SISSA TRECASALI 41.596,07

SOLIGNANO 9.240,63

SORAGNA 25.664,87

SORBOLO MEZZANI 67.796,40

TERENZO 6.356,58

TIZZANO VAL PARMA 11.720,16

TORNOLO 5.584,57

TORRILE 40.763,73

TRAVERSETOLO 50.566,32

VALMOZZOLA 2.961,50

VARANO DE' MELEGARI 13.916,61

VARSI 6.282,35