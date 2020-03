La tragedia dei fratelli Bigliardi: dopo Claudio, addio a chef Francesco

Una tragedia nella tragedia: a pochi giorni di distanza dal fratello Claudio, ex assessore del Comune di Parma all'epoca di Ubaldi, questa mattina è spirato anche Francesco Bigliardi, patron e chef della trattoria Masticabrodo a Pilastro. Bigliardi gestiva la trattoria insieme alla moglie dopo aver vissuto insieme l'esperienza della Trattoria del tribunale, in centro città. Era legatissimo al fratello Claudio, e forse l'unico senso che si può dare oggi a questa notizia straziante è che volessero restare uniti come lo sono stati in vita.

