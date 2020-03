Coronavirus: le informazioni 'viaggiano' in sei lingue straniere

La lotta alla pandemia di coronavirus passa attraverso una corretta informazione, per questo il Comune di Parma, Assessorato alla Sanità, guidato da Nicoletta Paci, in collaborazione con l’Assessorato al Welfare, guidato da Laura Rossi, e grazie anche al coinvolgimento della Delegata all’Inclusione Sociale, Katya Lucà, ha messo in campo diverse forme di comunicazione per raggiungere anche le comunità straniere.

1 - Video Multilingua per contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19. Sei pillole video, in sei diverse lingue con le raccomandazioni che il Ministero della Salute ha emanato per prevenire e contrastare il contagio da Coronavirus. I video sono reperibili al seguente link: https://www.comune.parma.it/welfare/news/2020-03-13/it-IT/Video-Multilingua-per-contrastare-lemergenza-sanitaria-Covid-19.aspx

Sono stati realizzati dall’associazione Camera a Sud di Lecce, grazie ai mediatori linguistico-culturali del progetto FARI, che svolgono il proprio lavoro in ambito sanitario, con l’obiettivo di raggiungere alcune tra le principali comunità migranti che vivono in Italia e sensibilizzare tutte e tutti su piccole e semplici pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio. Arabo, Wolof, Bambara, Pasthu, Francese e Inglese sono le lingue utilizzate per la realizzazione di questi utili prodotti. A queste persone e a tutti coloro che ne avranno bisogno sono rivolti i video, disponibili anche sui canali social dell’Amministrazione comunale. https://www.youtube.com/channel/UCYPHE_biV5gYFPjdPFx-ShQ

Aprendo gli allegati, è possibile consultare le informative in lingua straniera. Per ulteriori informazioni in lingua è possibile contattare i seguenti recapiti di Informastanieri: tel. 0521 031060, e-mail: informastranieri@comune.parma.itSito web di Informastranieri

2 - Covid19 - Indicazioni utili in varie lingue: Albanese, Arabo, Cinese, Francese, Hindi, Rumeno. Vengono fornite alcune indicazioni indispensabili per contrastare la diffusione del COVID19, tradotte dagli operatori linguistici culturali di Informastranieri Mediagroup98 – Reperibili al seguente link: https://www.comune.parma.it/informastranieri/news/2020-03-13/it-IT/COVID19---INDICAZIONI-UTILI-IN-VARIE-LINGUE-1.aspx



3 - INFORMASTRANIERI - ACCESSO AL SERVIZIO. Servizio attivo via telefono e mail. A seguito alle misure straordinarie introdotte dal decreto legge n. 09/2020 e successivi DPCM e normativa Regionale allo scopo di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, l'accesso al servizio è gestito dagli operatori, in analogia con gli altri sportelli del Comune di Parma. Informastranieri potrà ricevere solo su appuntamento, ed esclusivamente per esigenze urgenti ed indifferibili. Per ogni tipo di informazioni relative alle pratiche di pertinenza, contattare il numero 0521 031060 o informastranieri@comune.parma.it

