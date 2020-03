Nelle voci che entrano nel video, pubblicato su Fb, ci sono tutto lo stupore e l'incanto di ritrovarsi in una città diversa ma non solo per emergenza: anche con segnali di bellezza. La scena è ripresa a San Lazzaro di Savena, nella zona della via Emilia, e il protagonista è un branco di daini che pascola tra le poche auto in sosta, assaggiando l'erba intorno. "La natura che si riprende i suoi spazi", insomma.

