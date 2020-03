Universià: giovedì 2 aprile al via all'Open Day... on line: #uniprnonsiferma

È tutto pronto per “Studiare a Parma”, l’Open Day 2020 dell’Università di Parma: il Salone di informazione e orientamento sull’offerta formativa dell’a.a. 2020-21 prende il via giovedì 2 aprile alle 9, e per la prima volta è on line: sarà una grande visita virtuale dove trovare informazioni, video di presentazione di corsi e servizi, dépliant, guide e molto altro, tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi. Una speciale occasione a supporto dei giovani alle prese con la scelta della strada da intraprendere dopo la maturità o dopo la laurea triennale.

Da giovedì alle 9 il Salone si aprirà con i videosaluti del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e del Presidente del Consiglio degli studenti Yuri Ferrari. Saranno disponibili on line (caricate sul canale YouTube dell’Ateneo) i video di presentazione dei corsi di studio che compongono l’offerta formativa 2020-21, realizzati dai docenti dei vari corsi, insieme a molto altro materiale e alle informazioni relative all’apertura delle immatricolazioni, già fissata per il 16 luglio.

All’Open Day on line 2020 si potrà accedere dal sito https://openday.unipr.it/, da cui si arriverà al sito web “Il mondo che ti aspetta” dedicato alle future matricole. Le pagine dell’OpenDay on line saranno raggiungibili anche dai canali social istituzionali dell’Università.

All’Open Day on line dell’Università di Parma si potranno trovare tutte le info su cosa vuol dire “Studiare a Parma”, per vivere al meglio la propria vita universitaria: dalla didattica ai servizi, dal post lauream alle opportunità per avere informazioni e rimanere in contatto con l’Ateneo.

I visitatori dell’Open Day potranno vedere i video di presentazione dei 91 corsi di studio caricati sul canale YouTube dell’Università di Parma e porre domande tramite lo spazio commenti; vedere altri video di presentazione (presentazione generale dell’Ateneo, video dedicato alle famiglie, video dell’Azienda regionale per il diritto agli studi superiori ER.GO); avere una panoramica di tutti i servizi dell’Ateneo; scaricare i 91 dépliant dei corsi di studio, la “Breve guida” all’Ateneo e il materiale cartaceo che abitualmente avrebbero ritirato negli stand; compilare un form per avere ulteriori informazioni e per “restare in contatto” con l’Ateneo tramite la neswsletter Uniprospect.

L’appuntamento è per giovedì dalle 9 in poi, h24, sul web, ed essendo on line “resta aperto”: è questa la modalità con cui l’Ateneo fa informazione sulla propria offerta formativa e di servizi in attesa della possibilità di riavviarla “in presenza”. L’obiettivo è lo stesso di sempre: dare un supporto ai giovani e alle loro famiglie in una delle scelte più importanti, come è quella del percorso universitario; dare loro tutte le informazioni utili per permettere loro di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta.