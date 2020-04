Una notizia che ha gettato nel dolore familiari, amici e le tantissime persone che ha incrociati in anni di servizio per la comunità: Parma dice addio a Mario Di Cosmo, ex tecnico di laboratorio al Maggiore e attivissimo nel mondo del volontariato e dell'impegno civile. 67 anni, era vicepresidente del Cral Dipendenti sanità di Parma, tesoriere dell'Università popolare, faceva parte del consiglio dell'Aics, del Circolo Molen Bass e collaboratore dello Spi Cgil.

