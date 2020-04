Emergenza Covid: un numero da chiamare per avere informazioni sui parenti ricoverati

Grazie alla collaborazione del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si rafforza la rete a sostegno delle famiglie dei pazienti ricoverati e dei cittadini. E’ infatti operativo un team di medici impegnati quotidianamente a informare le famiglie sulle condizioni di salute dei pazienti ricoverati nei reparti destinati all’accoglienza dei pazienti Covid-19. Il lavoro è stato possibile grazie alla disponibilità dei professionisti operativi in ogni Covid hospital del Maggiore: Pronto soccorso, Rianimazione, Padiglione Barbieri, Padiglione Ortopedia, e Torre delle medicine, ex Pediatria e Clinica medica. I familiari dei pazienti che si trovano in Ospedale possono contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0521 703174 tutti i giorni dalle 8 alle 20.00 sia per il collegamento con i medici competenti a fornire le informazioni cliniche dei pazienti che per ricevere aggiornamenti sugli spostamenti del proprio familiare come il reparto di ricovero, trasferimento ed eventuale dimissione. Per informazioni è attivo 24 ore su 24 anche il servizio telefonico del centralino dell’Ospedale ai numeri 0521 702111 - 0521 703111.

In questo momento d’emergenza l’Ospedale di Parma ha inoltre attivato un punto d’ascolto telefonico di supporto psicologico. L’obiettivo è duplice: da un lato rispondere ai bisogni emotivi delle famiglie colpite dal virus COVID-19 e dall’altro supportare i professionisti sanitari costantemente impegnati in assistenza. Il servizio, gestito dal Sevizio di psicologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è attivo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Può essere richiesto dai medici dei reparti Covid-19 ma anche dai cittadini attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0521 703174; e-mail urp@ao.pr.it oppure psycovidaopr@gmail.com indicando nome, cognome e numero di telefono di riferimento).