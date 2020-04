Fornovo piange Otman Saied: l'idraulico venuto dall'Egitto

Un'altra vittima caduta sotto i colpi del coronavirus a Fornovo. Si tratta di Otman Saied, idraulico settantenne arrivato trent'anni fa in Italia dall'Egitto. Dopo alcune esperienze lavorative a Napoli e poi a Roma, da vent'anni Otman si era trasferito a Fornovo, dove abitava con due figli mentre la moglie e due figlie erano rimaste in Egitto. Otman Saied, che aveva ottenuto la cittadinanza italiana, aveva lavorato anche nella sede della Gazzetta di Parma per la manutenzione idraulica. Alla sua famiglia le condoglianze della Gazzetta.

