Oggi 11 morti a Parma e 44 nuovi positivi (546 in regione)

Consueto appuntamento di metà pomeriggio con il commissario (regionale) ad acta per l'emergenza coronavirus, Sergio Venturi, che fa il punto della situazione in Emilia Romagna. Report che abbiamo trasmesso in diretta anche sul nostro sito . "Notizie migliori rispetto a ieri" esordisce Venturi. 79 morti, meno di ieri e l'altroieri, "ma sempre 79 morti". 11 a Parma. In calo i nuovi positivi, 546 in più rispetto a ieri per un totale di 15.333. A Parma 44 in più (totale 2049). 197 le nuove persone in isolamento e 7 le persone in terapia intensiva, 97 le guarigioni. "Abbiamo avviato lo screening al personale sociosanitario in regione". "E' arrivato a Bologna il primo cargo dalla Cina di materiale acquistato dalla Regione, per la Protezione civile e le aziende sanitarie. Domani un altro arrivo. Terzo volo nei prossimi giorni". Venturi ricorda che "ci sono forme senza sintomi e forme con sintomi lievi, oltre a quelle più gravi. Fondamentale è il medico di famiglia: raccoglie sintomi in base ai quali decidiamo le modalità di intervento". E poi "Stiamo cambiando strategia". A Piacenza non è stato attivato il drive through "perchè si sono attivati degli ambulatori per questo tipo di attività". Tamponi: "Non sono un'entusiasta di questa lettura, i tamponi variano nei numeri. Preferisco i numeri dei malati in terapia intensiva, gli accessi al pronto soccorso o le chiamate delle ambulanze e i decessi: numeri che sono in calo. Aumentano le persone che si rivolgono al pronto soccorso per altre malattie. Guardate con più disincanto il numero dei tamponi. Chiederò report settimanali, danno un quadro più corretto". Numeri "che nei prossimi giorni, spero, diano fiducia alle persone". Per il bene di tutti "spero si torni al più presto al lavoro". Un altro dato "per me significativo, la diminuzione dei casi gravi". Il consorzio del Parmigiano-Reggiano ha avviato una serie di aiuti. Notizie sui pazienti in terapia intensiva: "Ci vogliono una ventina di giorni prima di poter parlare. Quindi è presto per parlare con numeri esatti". Il dopo: "Stiamo già lavorando. Non aspettiamo: stiamo lavorando su più fronti, anche sui campioni sierologici sulla popolazione. Per campionare la popolazione abbiamo bisogno di statistici e coloro che sono bravi a campionare". "Adesso che gli alberi stanno germogliando, evitiamo di prendere una grandinata. Non è finita, dipende da come ci comportiamo da qui a Pasqua, guardiamo germoliare le piante dalle finestre di casa nostra. Arriveremo ad una nuova normalità: differente ma che ci permetterà di tornare alle nostre occupazioni".

I dati

15.333 casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 546 in più rispetto a ieri; 62.027 i test effettuati, 3.570 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, mercoledì 1^ aprile, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Complessivamente, sono 6.640 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (197 in più rispetto a ieri); quelle ricoverate in terapia intensiva sono 366, 7 in più rispetto a ieri. I decessi sono purtroppo passati da 1.732 a 1.811: 79 in più, quindi, di cui 44 uomini e 35 donne.

Continuano, nel frattempo, a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.663 (97 in più rispetto a ieri), 1.177 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 486 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 19 residenti nella provincia di Piacenza, 11 in quella di Parma, 9 in quella di Reggio Emilia, 18 in quella di Modena, 7 in quella di Bologna (di cui 2 nel territorio imolese), 3 in quella di Ferrara, 1 in quella di Ravenna, 3 nella provincia di Forlì-Cesena, di cui 1 nel forlinese, 4 in quella di Rimini. 4 decessi si riferiscono a residenti fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.765 (49 in più rispetto a ieri), Parma 2.049 (44 in più), Reggio Emilia 2.665 (112 in più), Modena 2.416 (119 in più), Bologna 1.942 (129 in più), Imola 283 (12 in più), Ferrara 341 (15 in più), Ravenna 627 (22 in più), Forlì-Cesena 789 (di cui 384 a Forlì, 9 in più rispetto a ieri e 405 a Cesena, 24 in più), Rimini 1.456 (11 in più).



La Regione avvia lo screening al personale sociosanitario dell’Emilia-Romagna

Come annunciato nei giorni scorsi, sono iniziati oggi da Piacenza a Rimini i controlli su tutto il personale sociosanitario della sanità pubblica, privata convenzionata e dei servizi socioassistenziali, sia sintomatico che asintomatico, per garantire la sicurezza degli operatori e consentire loro di lavorare in condizione di massima tutela, per sé e per i pazienti.

La Regione si è dotata di test sierologici che permettono di verificare attraverso un prelievo del sangue, in tempi molto rapidi, la presenza e il tipo di anticorpi nell’organismo, e quindi di sapere se il paziente è venuto in contatto con il virus, e se è diventato immune. Chi risulta negativo verrà testato dopo 15 giorni, i positivi saranno sottoposti a un tampone tradizionale per averne conferma.

Oggi pomeriggio sono partiti a Bologna i primi test sierologici sui dipendenti sanitari del S. Orsola, dell’ospedale Bellaria e del Maggiore, oltre che in alcune realtà sociosanitarie del territorio, come le case residenza per anziani (Cra). Come da indicazioni regionali, si comincerà dai reparti maggiormente esposti alla possibilità di contagio. Al Rizzoli hanno già effettuato il tampone su 600 operatori, a Montecatone su 237 operatori su 371.

A Reggio Emilia sono iniziati oggi pomeriggio i test sierologici agli operatori dei reparti di malattie infettive, terapia intensiva e pneumologia presso il laboratorio dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

Anche l’Ausl Modena è già partita con i primi screening, fatti con i test sierologici: da oggi è attivo un piano strutturato di test che prende il via dagli operatori impegnati nei reparti più a rischio - emergenza-urgenza, rianimazioni e reparti Covid - e soprattutto da quelle Case residenza anziani che stanno vivendo le situazioni più impegnative dal punto di vista delle positività. Pavullo, Vignola, Carpi, Mirandola e il 118 di Modena, hanno iniziato i primi prelievi, e si continuerà nei prossimi giorni estendendo l'attività su tutti i distretti.

In Romagna, oggi pomeriggio si sono effettuati i primi 40 test a Rimini, dove è stata predisposta una ex sala riunioni riconvertita. Già da domani mattina si procederà per gli altri ambiti territoriali a Ravenna, Forlì e Cesena.

Da domani partiranno tutte le altre Asl.