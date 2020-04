Alle 19 il sindaco chiama i parmigiani: 'Disponibile il bonus spesa, ecco come ottenerlo'

Poco prima delle 19 i telefoni dei parmigiani iscritti all'alert system del Comune di Parma hanno squillato. La voce del sindaco ha fatto questo annuncio:

"Salve, sono Federico Pizzarotti sindaco di Parma. La chiamo per darle alcuni aggiornamenti in questo periodo di emergenza.

Da oggi è possibile fare domanda per disporre dei bonus spesa, attivati dal Comune tramite fondi del governo. Potrà averne accesso chi è in difficoltà economica. Per richiederli, o capire le modalità di accesso, consulti il sito del Comune, www.comune.parma.it, oppure chiami il polo sociale di riferimento del suo quartiere: polo San Leonardo, polo Lubiana, polo Pablo, polo Montanara, o l'informastranieri per i cittadini stranieri.

Il presidente Conte ha prorogato tutte le restrizioni in essere fino al 13 aprile. Rimarranno prorogate anche le nostre ordinanze: ztl disattivata, righe blu gratis, zone a disco orario libere, chiusura dei bike e dei car sharing.

Da lunedì scorso Ausl Parma ha attivato unità speciali di medici per assistere a casa le persone risultate positive al coronavirus, oppure con sintomi compatibili allo stesso. Informatevi presso il sito di Ausl Parma.

Il contagio sta rallentando, le restrizioni stanno avendo successo. Ma non è il momento di allentare la presa. Dobbiamo continuare a rispettare con rigore le regole o tutto lo sforzo compiuto resterà vano: restiamo a casa, limitiamo gli spostamenti, evitiamo contatti sociali. Solo così ne usciremo.

Ho fiducia in voi. Un caro saluto e buona giornata".