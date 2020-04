Bus, servizio limitato a 5 linee per le prossime domeniche e per Pasquetta

Tep comunica che domenica 5 aprile e per tutte le successive giornate festive, compreso lunedì di Pasquetta 13 aprile, il servizio di trasporto pubblico urbano sarà ridotto: saranno operative 5 sole linee di autobus, con frequenza festiva e fino alle ore 20.

Le linee attive saranno la 2, la 3, la 5, la 7 e la 8, cioè quelle che consentono ai cittadini, oltre che al personale medico e paramedico, di raggiungere le principali strutture medico ospedaliere di Parma. Le linee ancora in transito alle 20 raggiungeranno regolarmente i relativi capolinea.

Il provvedimento rientra nelle misure stabilite per il contenimento del Coronavirus e rimarrà attivo fino a nuove disposizioni governative.