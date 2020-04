Continuano i controlli: 80 sanzionati, 3 positivi denunciati perché trovati fuori casa

Continuano i controlli del territorio per il rispetto delle norme per la prevenzione della pandemia da coronavirus. Ieri sono state controllate 1.245 persone delle quali ben 80 sono state sanzionate e tre sono state denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus; una persona è stata denunciata per altri reati. Le attività o esercizi controllati sono stati 1.121 e tutti sono stati trovati in regola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA prefettura

coronavirus