Donazione dalle comunità di Togo ed Etiopia di Parma

La comunità togolese di Parma, composta da una decina di persone, ha fatto una donazione di 500 euro e ha scritto una lettera al sindaco Federico Pizzarotti. Ne dà notizia lo stesso primo cittadino. "Nel leggere questa lettera mi sono commosso - ha detto - è tutto quello che hanno, ma vale più di tutto l’oro del mondo". Nella lettera i togolesi si rivolgono al «nostro caro Paese Italia, Paese di pace, tu che ci hai salvato la vita, tu che ci hai accolto, tu che ci hai ospitato e adottato. Oggi - scrivono - sei in crisi contro un nemico invisibile e non abbiamo la forza per combattere questa epidemia; ma solo il bene dell’Italia è il nostro bene e il male dell’Italia è il nostro male. E’ per questo motivo noi una decina di migranti togolesi di Parma abbiamo deciso di esprimere il nostro dolore partecipando alle donazioni sul coronavirus. Insieme ce la faremo».

Donazione Comunità Etiope per emergenza coronavirus di Parma

La comunità etiope, il volontariato etiope di Parma e Provincia, ha voluto contribuire con una generosa donazione di quasi 9mila euro, frutto di una raccolta fondi, alle attività rivolte all'emergenza Coronavirus a Parma (il Fondo è stato istituito presso la Fondazione Munus). Comunità Etiope, Parma per gli Altri, e Comune di Parma da diversi anni condividono iniziative volte alla promozione della solidarietà e cooperazione internazionale. "L'unione fa la forza ." Dicono i rappresentanti della comunità Etiope di Parma "Con questo umile gesto vogliamo sentirci parte integrante nella nostra amata città di Parma e dire a tutti che siamo al suo fianco in questo periodo difficile e complicato. L’idea di supportare le attività di assistenza ai malati Covid è partita da una componente del gruppo, che, per diversi giorni è stata ricoverata e in Ospedale è rimasta impressionata dalla professionalità e dall'impegno di medici e infermieri nel fronteggiare il virus e nell'assistenza ai pazienti. La donazione vuole essere un ringraziamento e un sostegno al loro operato. La raccolta fondi ha unito in questo momento oltre un centinaio di etiopi residenti nel parmense e creando il gruppo del Volontariato Etiope di Parma e Provincia".