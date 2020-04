Furti 'gemelli' di alcolici e prodotti cosmetici al supermercato: due denunciati

I militari del nucleo operativo e radiomobile di Parma hanno proceduto a due denunce a piede libero nei confronti di un 33enne residente a Parma e di una 27enne residente a Colorno che nei giorni scorsi si sono recati, rispettivamente, al supermercato Esselunga di via Colaianni e in quello di via Emilia est e hanno tentato di superare le casse con prodotti cosmetici ed alcolici per un valore di circa 400 euro a testa.

In particolare, l’uomo aveva nascosto all’interno del suo zaino e dentro il giubbotto le bottiglie di materiale sottratto per poi superare la barriera delle casse e pagare soltanto tre confezioni di acqua naturale.

La donna invece era riuscita a nascondere le bottiglie all’interno della propria borsa e poi uscire dal negozio attraverso un’uscita di emergenza con la refurtiva e senza passare per le casse. il personale alla vigilanza, seguita tutta la scena, è riuscito ad intervenire in tempo.