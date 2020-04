Scatta la proroga: righe blu, varchi, Ztl abolite fino al 13 aprile

In seguito al Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020, per il contenimento del contagio da Covid – 19, il Comune ha emesso due ordinanze che sanciscono la proroga delle misure già adottate sul fronte mobilità, nell'ottica di permettere gli spostamenti urgenti, ad esempio per portare la spesa a un familiare in stato di necessità.

1 - La prima ordinanza prevede la proroga della sospensione temporanea della sosta a pagamento su righe blu e bianco/blu, degli stalli a disco orario, delle Zone a traffico limitato - ZTL - e dell’isola ambientale Tommasini/Sauro. E la sospensione della limitazione oraria dei permessi di transito e sosta AB/M.

L’ordinanza prevede, pertanto, di prorogare, fino al 13 aprile, la sospensione:

• della sosta a pagamento in tutte le zone soggette con righe blu e bianco/blu;

• della validità degli stalli di sosta a disco orario su tutto il territorio comunale;

• della validità delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) nella città di Parma con contestuale disattivazione del sistema elettronico del rilevamento dei transiti;

• della validità dell’Isola Ambientale di Borgo Tommasini/Via Sauro con contestuale disattivazione del sistema elettronico dei transiti;

• delle limitazioni orarie dei permessi AB/M previste all’art.5 Allegato 5 del Piano Sosta già estesi a tutto il personale medico per tutto l’anno 2020.



2 - La seconda ordinanza prevede la proroga della validità dei permessi di transito e sosta, in scadenza, fino al 15 giugno 2020.

Tale provvedimento riguarda le seguenti tipologie di permessi: permessi AAA (Auto Amica Ambiente), permessi disabili, permessi nuovi o provvisori.

Nel complesso si tratta di circa 3600 permessi che Infomobility provvederà a pianificare con accoglienza al front office per pacchetti, per evitare code all'utenza, nel momento in cui verrà decretata la riapertura degli uffici.