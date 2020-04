Indycar iRacing Challenge: la Dallara vince anche... in quarantena

Anche negli Stati Uniti lo sport si è fermato di fronte alla pandemia, ma la passione per i motori è talmente forte che al posto delle vere gare di Formula Indy si stanno disputando quelle... virtuali. E come per le auto vere, si tratta di auto Dallara.

Beh, ovviamente non ci sono bulloni, gomme e carrozzerie in fibra di carbonio, bensì modelli matematici realizzati a Varano che sono il "motore" dei simulatori alla guida dei quali siedono i veri piloti di Formula Indy. I modelli virtuali sono così realistici che anche lo spettacolo non ha molto da invidiare a quello reale. Piste, auto e condizioni di gara sono riprodotte con cura maniacale e i gran premi vengono trasmessi in diretta dalle televisioni di tutto il mondo (in Italia Dazn). Il campionato si chiama Indycar iRacing Challenge ed ha preso il via con l'American Red Cross Gran Prix di Watkins Glen ed è stato seguito dall'Honda Gran Prix dell'Alabama.

I piloti sono ciascuno a casa propria e guidano il simulatore che riproduce con assoluta fedeltà tutte le sollecitazioni di un'auto reale. Un'auto Dallara, ovviamente.