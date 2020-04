Il virus si è portato via anche Cinzia Ferraroni

Il coronavirus si è portato via anche Cinzia Ferraroni, 60 anni, agente di commercio e attiva in politica (ed è stata anche candidata sindaco), una figura molto nota in città. Negli anni Ottanta è stata la voce di Radio Studio Europa e poi di Onda Emilia e Radio Emilia prima di passare ad altre esperienze professionali. Molto attiva in politica, dopo un'esperienza con il Partito Democratico nel 2011 è passata al Movimento 5 Stelle del quale è stata una fiera sostenitrice. Da due settimane era ricoverata all'ospedale Maggiore. Lascia il marito Francesco, che l'ha ricordata in commovente post su Facebook, e due figlie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cinzia ferraroni

coronavirus