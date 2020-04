Inps e domanda Covid-19, la tentata truffa arriva via sms: 'Non cliccate su quel link'

L’Inps informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware attraverso l’invio di sms che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono ad installare una App 'cattiva'

L'ente informa che gli sms non sono inviati dall’Inps e che eventuali smsche l’Istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web.

L’unico accesso ai servizi Inps è dal sito istituzionale www.inps.it

Nel frattempo c'è il punto sulle domande a livello nazionale. Alle 12 di lunedì 6 aprile, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 3.492.156 per più di 6,8 milioni di beneficiari, così suddivise:

indennità 600 euro 3.058.726

congedi parentali 190.243

Bonus baby sitting 31.480

CIGO 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari

Assegno ordinario 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari