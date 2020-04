Meschi: 'Siamo arrivati a 10-15 dimissioni al giorno al Barbieri'. Il punto: video

Prosegue il trend evidenziato nei giorni scorsi con un decremento degli accessi al pronto soccorso dell'Ospedale di Parma e il calo dei ricoveri.

Proseguono anche le dimissioni di pazienti che non necessitano più di cure ospedaliere, con dimissioni che avvengono al domicilio oppure, direttamente in alcuni alberghi, quando non ci sono le condizione per mantenere l'isolamento da parte del paziente.

"Un'attenzione verso la persona - prosegue la professoressa Tiziana Meschi nell'intervista - che si sviluppa sia sul territorio che in ospedale con le diverse equipe degli specialisti del Maggiore che garantiscono la migliore cura ai pazienti anche con gli anestesisti che svolgono la propria attività direttamente nel letto del paziente".