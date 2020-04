Tim attiva la banda ultralarga in 9 comuni del parmense

Tim accelera sullo sviluppo della banda ultralarga in Emilia-Romagna avviando un piano che da oggi rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle 'aree bianchè di 74 comuni, che aumenteranno progressivamente nelle prossime settimane, attraverso l’accensione di 317 armadi stradali collegati alla rete Fttc (Fiber to the cabinet).

L’iniziativa vuole dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali istituzioni e autorità del Paese, in particolare all’ordinanza della Presidenza del Consiglio e alle misure urgenti di Agcom sui servizi a banda larga e ultralarga.

Questa la distribuzione dei comuni per province: Bologna 11, Ferrara 6, Forlì-Cesena 1, Modena 10, Parma 9, Piacenza 18, Ravenna 2, Reggio nell’Emilia 8, Rimini 9. Con questo programma infrastrutturale un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è abilitato ai servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa, anche nell’ottica di sostenere lo Smart working.

Per Parma i comuni interessati sono Albareto, Collecchio, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Parma, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, Sorbolo Mezzani, Traversetolo;