'Noi per Loro' dona 2000 uova di cioccolato ai bambini più isolati

Come cambia la campagna solidale di Pasqua in tempi di Coronavirus. E così il volontariato si fa insieme: NOI PER LORO – CSV Emilia – SEIRS

"Il “Tizio” che da poco più di un mese è entrato nelle nostre vite, sconvolgendole, ci ha indotto a pensare che anche la nostra campagna pasquale delle uova di cioccolato doveva cambiare - spiegano da Noi per loro -. L’isolamento nel quale viviamo è ancora più pesante per chi vive già in situazioni di difficoltà per motivi di salute o per motivi economici: vogliamo portare un sorriso ed un messaggio di speranza nei luoghi in cui i bambini vivono isolati, prima di tutto in Ospedale ed in luoghi “scelti” in Collaborazione con CSV Emilia e con l’opera di SEIRS per la protezione civile. Abbiamo terminato le consegne: le nostre uova sono donate a questi bambini nel periodo di Pasqua, nel rispetto delle norme sugli spostamenti. Siamo commossi ed emozionati di poter fare la nostra parte, di esserci, anche con modalità diverse. Chiediamo a chi vorrà sostenere la nostra iniziativa una donazione sulla pagina www.nplonlus2020.it"