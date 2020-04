In 24 ore multate 103 persone: così non si aiuta a sconfiggere il virus

Sono ancora numeri altissimi e non si sa se accoglierli con rabbia, amarezza o desolazione. Sicuramente con la consapevolezza che in questo modo sarà più lunga e più difficile sconfiggere un virus che richiede i sacrifici, la buona volontà e la responsabilità di tutte e tutti.

I numeri altissimi sono ovviamente - purtroppo - quelli dei multati per non aver rispettato i divieti per il contenimento del Covd-19, e in particolare quelli di allontanarsi da casa senza reali motivi di necessità. Su 1664 persone controllate in un solo giorno - ieri -, non erano in regola in 103, per altrettante multe comminate.

Durante l'attività svolta sul territorio dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con le Polizie locali, da Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria e Polizia di Frontiera nei rispettivi ambiti di competenza, sono stati controllati anche 1174 attività o esercizi. Solo un titolare è stato sanzionato.

Il monitoraggio del territorio proseguirà nei prossimi giorni con il massimo rigore.