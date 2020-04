Consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci

Prosegue per tutto aprile, d’intesa con il Comune di Parma, il servizio di consegna gratuita a domicilio, attivo per opera delle farmacie cittadine, insieme al servizio di ‘prenotazione&ritiro’, che prevede la possibilità, chiamando la struttura, di prenotare i propri medicinali per poi provvedere al ritiro in loco. L’iniziativa, dedicata a tutta la cittadinanza, coinvolge tutte le farmacie comunali e intende rinnovare il proprio sostegno, impegno e servizio alla popolazione, giorno per giorno, in questa fase così delicata di emergenza sanitaria in tutto il Paese.

Ecco di seguito l'elenco di tutte le farmacie che offrono il servizio.

Farmacia Pirani, di Brandonisio Dr.ssa Vittoria e Frigeri Dr. Enrico - Via Cavour , 15 – 43121 Parma, 0521/289501

Farmacia Ponte Dattaro di Bruschi Dott. Enrico s.a.s. - Strada Montanara, 23/B - 43124 Parma, 0521/964011

Farmacia Prati Bocchi, di Turco Dott. Paolo Cesare - Via Gramsci, 15 - 43126 Parma, 0521/995117

Farmacia Ranieri, della Dr.ssa Luciana Ranieri - Via Bucci, 4 - 43126 Parma, 0521/988366

Farmacia S. Filippo Neri, di Beduschi Dott. Fabrizio - Via Emilia Ovest, 151/A – 43126 - S.Pancrazio – Parma, 0521/674342

Farmacia S. Francesco, di Del Porto Dr.ssa Giuseppina & C. - Via La Spezia, 3 – 43125 Parma, 0521/254646

Farmacia S. Ilario, di Dr.ssa Savina Giovanna Coghi - P.le Lubiana, 31 – 43123 Parma, 0521/486714

Farmacia S. Lazzaro, del Dott. Piatro Lusuardi & C. - Via XXIV Maggio, 10/A – 43123 Parma, 0521/487546

Farmacia S. Leonardo, di Cantarelli Dr.ssa Tilde & C. snc - Via S. Leonardo, 69/A – 43122 Parma, 0521/782369

Farmacia S. Prospero, di Ruotolo Dr.ssa Franca -Via Emilio Lepido, 122/C - 43123 San Prospero – Parma, 0521/645543

Farmacia SS. Annunziata, di Barbieri Dr.ssa Laura - Via Gramsci, 1/E 43126 Parma, 0521/292905

Farmacia Santa Fara, Riccardi Dr.ssa Rosanna - Via Trieste, 42/A – 43122 Parma, 0521/783790

Farmacia Solferino, Dott. Rocco Gavazzoli e& C. S.A.S - Via Solferino, 34/c – 43123 Parma, 0521/960509

Farmacia Stadio Tardini, Mezzadri Dr.sse Ursula e Sonia, P.le Risorgimento, 1/C – 43121 Parma, 0521/287114

Farmacia Tomatis, Tomatis Dott. Roberto, Via Toscana,94/A – 43123 Parma, 0521/241557

Farmacia Turchi, di Turchi Dott. Giuseppe & C. - Viale Piacenza, 27/H – 43126 Parma, 0521/993276

Farmacia Uniparma, di Pitta Dr.ssa Catia Sofia - Via Bruno Schreiber, 15/E - 43124 Parma, 0521/261738

Farmacia Venezia, di Agnoletti Dott. Massimo - Via Venezia, 40 – 43122 Parma, 0521/939590

Farmacia Vicofertile, di Amedeo Medaglia & C. - Piazza Terrramare, 9 – 43126 Vicofertile – Parma, 0521/671073

Farmacia Volturno, di Federici Dott Pier Dante - Via Volturno, 78 A - 43125 Parma, 0521/984983

Farmacia XXII Luglio, di Lucchetti Dr.ssa Luciana & C. - Strada XXII Luglio, 13/A – 43121 Parma, 0521/233666

Farmacia Zanetti, di Zanetti Dott. Filippo - Str. Baganzola, 193/A – 43126 Parma, 0521/601532

Farmacia Zarotto, di Chierici Dr.ssa Nadia - Via Zarotto, 62/D - 43123 Parma, 0521/240248

Si ricorda che anche LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia e d’intesa con il Comune di Parma, fornisce il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci, attraverso le tre LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Parma e aderenti all’iniziativa:

Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A

Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27

Farmacia Comunale Mille Viale dei Mille, 52/B Aperta h24 365 giorni/anno

Per l’attivazione del servizio è sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico 02 80011022, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirarlo poi in farmacia. Sarà possibile utilizzare questo servizio di ‘prenotazione&ritiro’ in Farmacia, disponibile gratuitamente.