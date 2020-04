Da Cantine Ceci Spa un gesto di solidarietà per l'Ospedale Maggiore di Parma

L’azienda vinicola di Torrile, Cantine Ceci Spa, ha donato un’importante somma di denaro all’Ospedale Maggiore di Parma, a sostegno dell’immane lavoro che lo vede protagonista nella lotta alla pandemia da Coronavirus.

Un gesto di solidarietà spinto dall’attaccamento al proprio territorio e dall’amore per tutto il Paese che sta attraversando un momento difficilissimo a causa dell’emergenza Covid19 e che vede impegnati migliaia di operatori sanitari e di Protezione Civile con turni estenuanti, in strutture sempre più messe alla prova dai ritmi quotidiani incessanti.

“Come realtà fortemente radicata sul territorio – affermano i titolari di Cantine Ceci spa – ci siamo sentiti in dovere di contribuire al sostegno della squadra di operatori che sta lavorando h24 da settimane per salvare vite umane. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma è uno dei fiori all’occhiello della sanità nazionale e lo sta dimostrando anche in questa situazione, che ha colpito duramente la nostra bellissima regione in particolare”.

“Questo gesto – aggiungono da Cantine Ceci - è un grande grazie a tutti coloro che sono protagonisti indefessi in questi giorni, dai sanitari agli operatori di Protezione Civile. L’Italia tutta è messa a dura prova, ma noi Italiani siamo forti e sapremo rialzarci e reinventarci come abbiamo sempre fatto”.