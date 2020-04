Cristina Pongolini della Fattoria di Parma accompagnata dall’assessore comunale Ines Seletti, hanno voluto regalare qualche momento di convivialità alle donne è agli uomini della Prociv in queste settimane in prima linea nella lotta al Covid19, regalando alcuni MatuSalam, come auspicio di una buona Pasqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA