Bus, il 15 parte l'orario estivo. Nuove navette per Gaione, San Secondo e Fontanellato

Sabato 11 aprile, domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta sarà in vigore in città e in provincia il servizio festivo. In area urbana saranno attive le linee 2, 3, 5, 7 e 8 con orario festivo invernale, mentre fuori città viaggeranno le linee extraurbane festive.

Da mercoledì 15 aprile sarà in vigore il servizio estivo tradizionalmente in vigore a giugno. Saranno parzialmente ripristinate anche le corse notturne, con servizio fino alle 22.

A integrazione del normale servizio estivo, Tep attiverà 3 navette a compensazione dei prolungamenti suburbani che nel periodo estivo vengono a cessare, in particolare:

- una navetta Parma - Gaione che parte in coincidenza dal capolinea urbano della linea 13 in largo De Coubertin, presso il quartiere Cinghio Sud e che prosegue alternativamente per Corcagnano/Felino a cadenza oraria. Sostituisce il prolungamento invernale della linea 13;

- una navetta Parma - San Secondo e un'altra sulla tratta Parma - Fontanellato, attive solo nel pomeriggio a cadenza oraria, con partenza in coincidenza dal capolinea urbano della linea 23 a San Pancrazio. Al mattino le due località sono collegate tramite i normali prolungamenti della linea 23.

Gli orari, compresi quelli delle nuove navette, saranno esposti nei prossimi i giorni presso le fermate urbane ed extraurbane e pubblicati sul sito www.tep.pr.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA tep

trasporti