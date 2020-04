Controlli, calano lievemente i multati: 85. Ma ci sono due denunciati: dovevano essere in quarantena

Nell'ambito dell'attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure introdotte dal Decreto dell'8 marzo 2020 e successivi, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, ieri un'altra giornata intensa per le polizie locali, polizia stradale e polizia ferroviaria. in totale le persone controllate sono state 1527 e quelle sanzionate 85 per essere via da casa senza validi e urgenti motivi. Una persona è stata denunciata per falsa attestazione dei propri dati, mentre sono due le persone denunciate per inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora: erano in quarantena perché risultate positive al virus. Controllati anche 1039 attività e negozi, senza che sia stata accertata nessuna violazione.

Il monitoraggio del territorio proseguirà ne i prossimi giorni con il massimo rigore.