I parrucchieri a medici e infermieri: 'A fine emergenza trattamenti gratis per voi' - Video

Anche Parma si unisce all’iniziativa sviluppata dal Club dei Parrucchieri che coinvolge protagonisti del settore di tutta Italia. Sara Cremaschi, titolare di un salone di acconciatura a San Pancrazio, ha voluto essere protagonista di un’iniziativa lodevole, mettendo a disposizione ciò che sa fare per chi, ora, sta combattendo contro il Corona Virus: “Insieme a colleghi di tutto lo Stivale abbiamo realizzato un video per ringraziare i medici, gli infermieri e il personale in prima linea in questa situazione”, racconta Sara. Ma non si tratta di un semplice ringraziamento. Quando riaprirà la sua attività, Sara offrirà un trattamento gratuito a tutti gli operatori sanitari, per rendere omaggio alla loro fatica e al loro aiuto, regalando sollievo a una pelle che è andata in guerra contro un nemico invisibile.

Pietro Razzini