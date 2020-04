Anche il Parco Area delle Scienze blindato: divieto di circolazione fino al 13 aprile

E' stato istituito, da oggi e fino alle 24 di lunedì 13 aprile, il divieto di circolazione in tutti i tratti stradali del Parco Area delle Scienze, per tutti i veicoli, eccetto veicoli accreditati dall’Università di Parma per manutenzione ed emergenze, comprensivo del divieto di transito per pedoni e biciclette su tutti gli accessi pedonali e ciclabili.

Il provvedimento è finalizzato a evitare potenziali assembramenti all’interno dell’area nelle giornate di festività pasquale, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, vista anche l’ordinanza dei giorni scorsi di divieto di accesso alle aree golenali del torrente Parma per le stesse motivazioni.

Tep SpA provvederà alle eventuali deviazioni delle linee T.P.L. interessate.