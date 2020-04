Gli agenti delle volanti fanno la spesa per un cittadino in difficoltà

Questa mattina è arriva una chiamata al 113 da parte di un cittadino che chiedeva aiuto, dicendo di essere in difficoltà, di essere costretto a casa e di non avere famigliari che gli potessero fare la spesa. L'uomo era ormai senza più cibo a casa. A quel punto, l'agente della centrale operativa non ci ha pensato due volte e con la volante sul territorio ha deciso di andare a fare la spesa per il signore. Insieme alla spesa, oltre ad aver donato una colomba, i due agenti delle volanti hanno portato al signore parmigiano un sorriso e senso di vicinanza in un periodo certamente difficile.

