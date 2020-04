Maxi-controlli per evitare le gite e i pranzi in compagnia (E c'è troppa gente in giro)

Era annunciato: un maxi-schieramento di forze dell'ordine per evitare che il weekend pasquale mantenga la tradizione della gita, del pic-nic, del pranzo in compagnia. Pericolosissimo, in questo periodo di emergenza, nonostante qualcuno si rifiuti di capirlo.

Alle 8.10 al semaforo di Corcagnano una pattuglia della polizia ha fermato un ciclista diretto verso le colline. Poco più in là, sulla Massese, i posti di controllo per evitare la "direzione Appennino". Così come sono blindate le strade che portano verso il mare e saranno sotto strettissima attenzione anche argini e parchi.