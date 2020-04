Addio all'ex rettore Giuseppe Pelosio

Lutto in città per la scomparsa dello stimatissimo ex rettore dell'Università di Parma Giuseppe Pelosio.

Pelosio, 87 anni, aveva diretto l'ateneo parmigiano dal 1983 al 1989, negli anni in cui - tra l'altro - era iniziata la donazione del Gruppo Barilla per la sede didattica della facoltà di Ingegneria.

Laureato in Scienze geologiche, era professore di Paleontologia. Autore di diverse pubblicazioni, era stato eletto preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali nel 1979 e rieletto nel 1982.

(Nella foto in home page, Pelosio - primo da sinistra - con Barilla e Usberti)