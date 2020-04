Maxi- controlli di Pasqua: in città per 177 la 'gita' è finita con una multa

Nell’ambito della maxi attività di controllo finalizzata a verificare il rispetto delle misure introdotte dai decreti per il contenimento della diffusione del Covid-19 in particolare nel weekend pasquale, in cui aumentava il rischio di tentativi di gite fuori porta e pranzi in compagnia, ieri sono stati ben 177 i multati.

Su 1275 controlli effettuati in città dalla Polizia in collaborazione con le Polizie locali, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, oltre il 10% ha richiesto una sanzione. Mentre al Maggiore, a Vaiko e negli altri ospedali del territorio c'era chi lavorava per salvare vite, chi soffriva e - a distanza- chi attendeva noitizie.