Da Barilla 500 mila dollari a sostegno di 'The Cure Alliance' per la ricerca sul Covid-19

La Famiglia Barilla unitamente al Gruppo Barilla ha effettuato una donazione dell’importo totale di 500 mila dollari in favore di “The Cure Alliance” (www.thecurealliance.org), associazione senza fini di lucro di cui fanno parte scienziati e innovatori la cui mission è trovare cure più efficaci e rapide per eliminare tutte le malattie. La somma è stata interamente destinata a finanziare una terapia per il COVID-19 basata sulle cellule staminali mesenchimali, sviluppata da un team internazionale di scienziati guidato dall’Italiano Camillo Ricordi.

La sperimentazione clinica ha già ottenuto l’approvazione della Food and Drugs Administration (l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici).