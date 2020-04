"Su Parma dichiarata capitale della cultura del 2020, stiamo ragionando su una norma che consenta di dichiararla anche per il 2021". A dirlo il ministro dei Beni e delle Attività Culturali, Dario Franceschini in audizione in Commissione Cultura della Camera. "Sulla procedura attuale per l’assegnazione della capitale del 2021, stiamo pensando di riconoscere la stessa procedura valida per il 2022", ha aggiunto il ministro.