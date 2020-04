La comunità nigeriana dona 1600 euro all'ospedale Maggiore

C'è anche la Comunità Nigeriana di Parma tra chi in queste settimane si è attivato per raccogliere aiuti per affrontare l’emergenza dettata dal Covid-19.

La Comunità Nigeriana martedì 14 ha donato 1600 euro all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.

Spiega una delle promotrici della raccolta: “Parma è la nostra casa. E’ il posto in cui abbiamo deciso di lavorare, formare la nostra famiglia e stabilizzarci. Per questo motivo ci siamo sentititi in dovere di contribuire alla lotta al coronavirus con una donazione. Siamo parte integrante di questa città ed oltre a essere nigeriani siamo anche parmigiani. Usciremo da questo periodo buio per la nostra città INSIEME.”