Lavori in via Trieste, modifiche della viabilità in zona fino al 6 giugno

Modifiche alla viabilità per lavori di rifacimento della rete dei sottoservizi di acqua, luce e gas in via Trieste.

Istituzione del divieto di circolazione per tutti i veicoli e istituzione del divieto di fermata ambo i lati, dalle 9:00 del 20/04/2020 al 9/05/2020, dalle 00:00 alle 24:00, all’intersezione tra via Venezia, viaTrieste, via Benedetta, compresi tratti per 20 metri lineari, a procedere di ciascun asse stradale.

Istituzione del divieto di circolazione eccetto residenti, secondo le esigenze di cantiere, e istituzione del divieto di fermata ambo i lati, dal 9/05/2020 al 6/06/2020, dalle 00:00 alle 24:00, in via Trieste, tratto ricompreso tra via Venezia, intersezione esclusa, ed ilciv.41, per tratti funzionali di cantiere.

Via Cividale del Friuli: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, in prossimità dell’incrocio con via Treviso, per un’estensione di 20 metri in direzione Nord.

Via Bassano del Grappa: istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, all’intersezione con via Trieste e per 20 metri in direzione Est.

Dovrà essere garantito l’accesso dei mezzi di soccorso in prossimità delle abitazioni.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.