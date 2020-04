Otto morti a Parma, 82 nuovi pazienti

Otto morti a Parma dei 55 in regione nelle ultime 24 ore, "Più di trenta in meno rispetto a ieri, ma sono sempre 55 in più", inizia il suo intervento quotidiano Sergio Venturi per fornire i dati e fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. "Decessi di persone che hanno generalmente passato diverso tempo nelle terapie intensive che non riescono a guarire", Venturi fa poi l'esempio di Sepulveda, morto dopo diverse settimane di ricovero. Ma c'è anche chi come "la signora di 102 anni che è guarita". 457 i nuovi positivi ("Con 5.956 tamponi rispetto ai 2.800 di ieri"), "numero importante ma non come i decessi. Non rappresentano nemmeno la fotografia dell'oggi, cioè i numeri letto occupati e gli accessi al pronto soccorso, numeri che sono dati in diminuzione". Posti letto liberati sono 57 oin meno di ieri gli ordinari, 5 letti in terapia intensiva. Letti tolti per riprendere l'attività tradizionale. Pazienti dimessi, 9 dalla terapia intensiva e 28 da altri reparti. 316 le persone guarite. Degli 82 nuovi positivi a Parma, Venturi spiega: "Un dato che non deve spaventare, abbiamo recuperato nel fare tamponi a persone che erano in attesa, persone sintomatiche che erano in lista a cui abbiamo fatto il tampone". Otto settimane di una malattia (riferendosi agli studi e alle scoperte) "è un soffio. Non è un telefilm che si risolve in sei puntate: serve pazienza, studi. Non è detto che i progressi si fanno in giornata. Anche in fase 2 la malattia circolerà, meno, ma circolerà ancora. Ci sarà una fase endemica in cui spunteranno nuovi casi e dovremo intervenire, aggredire la malattia". "Importante, in fase due sarà tracciare, seguire i suoi contatti e scoprire chi può aver contagiato o lui stesso dove può aver contratto il virus". - «Perchè non pensare di progettare rapidamente una bella passeggiata con i bambini». Così Sergio Venturi, commissario regionale ad acta per l’emergenza Coronavirus in Emilia-Romagna, nel bollettino pomeridiano via Facebook. «Oggi i bambini sono quelli che fanno più fatica, soffrono molto, quindi è giusto ricominciare con i bambini» ha detto Venturi, riferendosi alla 'fase 2'. «Anche in questa fase il virus continuerà a circolare e quindi dovremo avere delle precauzioni, i Dpi. In sicurezza potremo tornare alle nostre occupazioni di prima e a camminare, magari a fare una passeggiata con i bambini».

I dati

In Emilia-Romagna sono 21.486 i casi di positività al Coronavirus, 457in più rispetto a ieri. Aumentano le guarigioni: 316 le nuove registrate oggi. I test effettuati hanno raggiunto quota 112.105, 5.956 in più rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Complessivamente, 9.026 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (60 in più rispetto a ieri). 316 i pazienti in terapia intensiva: nove in meno di ieri. E diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-28). Le persone complessivamente guarite salgono a 4.980 (+316): 2.093 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 2.887 dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi. Purtroppo, si registrano 55 nuovi decessi: 26 uomini e 29 donne. Per quanto riguarda i decessi (arrivati complessivamente in Emilia-Romagna a 2.843), per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi riguardano 10 residenti nella provincia di Piacenza, 8 in quella di Parma, 7 in quella di Reggio Emilia, 8 in quella di Modena, 9 in quella di Bologna (di cui 1 nell’imolese), 2 in quella di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 4 nella provincia di Forlì-Cesena (2 nel forlivese e 2 nel cesenate), 5 in quella di Rimini; 1 decesso di persone di fuori regione. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 3.249 a Piacenza (26 in più rispetto a ieri), 2.698 a Parma (82 in più), 4.053 a Reggio Emilia (71 in più), 3.262 a Modena (45 in più), 3.142 a Bologna (107 in più), 348 le positività registrate a Imola (3 in più), 709 a Ferrara (60 in più). In Romagna sono complessivamente 4.025 (63 in più), di cui 904 a Ravenna (15 in più), 752 a Forlì (16 in più), 595 a Cesena (7 in più), 1.774 a Rimini (25 in più).