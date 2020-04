Aveva sui pc 4173 foto e 300 video pornografici e pedopornografici: arrestato 37enne parmigiano

Arrestato in flagranza per i reati di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico. A finire nel carcere di via Burla S. A., parmigiano di 37 anni.

A far scattare le manette, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma, che hanno eseguito una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Parma a casa dell'uomo: è lì che i militari hanno rinvenuto su supporti informatici, documenti pedopornografici per un totale di 22 gigabyte contenenti complessivamente 4173 fotogrammi e 300 video.

Contestualmente è stato appurato che sul computer portatile in uso al 37enne era installato un software di file sharing all'interno del quale erano in fase di download 925 file, alcuni dei quali di pornografia minorile. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.