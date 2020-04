Una volante salva gli anatroccoli persi sul Ponte delle Nazioni

Qualche giorno fa, l'equipaggio di una volante della polizia, transitando in viale Piacenza durante il pattugliamento per i controlli di contenimento del coronavirus, ha notato un gruppetto di anatroccoli che, guidati da mamma anatra, si stava dirigendo verso la Parma. Solo che - una volta arrivati sul ponte - gli anatroccoli non sapevano come scendere verso il greto. I piccolini gironzolavano anche per strada.

Qindi insieme ad un passante, i poliziotti hanno impedito che potessero essere schiacciati e poi li hanno messi all' interno di una busta e portati sul greto della Parma al sicuro.